Dei cani da slitta, durante una spedizione in Groenlandia nel fiordo Inglefield, corrono a tutta velocità sull'acqua invece che sul ghiaccio. Lo scatto sta facendo il giro del mondo e sarebbe una dimostrazione dello scioglimento accelerato dello strato di neve nel Nord-Est della grande isola. L'immagine è stata condivisa su Twitter dal ricercatore Steffen M. Olsen, che l'ha scattata il 13 giugno durante una missione di recupero delle attrezzature di una squadra di ricercatori. (LO SPECIALE SKY OCEAN RESCUE)

Missione andata a vuoto a causa del riscaldamento globale

La missione dell'Istituto meteorologico non sarebbe andata a buon fine proprio a causa del riscaldamento globale che sta provocando lo scioglimento precoce dei ghiacciai e il materiale sul mare di ghiaccio nel Nord-Est della Groenlandia non è stato recuperato.

Le comunità della Groenlandia tra le prime colpite dallo scioglimento dei ghiacci

Su Twitter, Steffen Olsen ha spiegato che "le comunità per lo più indigene residenti in Groenlandia dipendono dal mare di ghiaccio per spostarsi, pescare e cacciare" e per questo sarebbero "le prime colpite dal suo scioglimento, con conseguenze che non si limiteranno a questa regione o al Nord America".