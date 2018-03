Apple: ecco iOS 11.3, utenti potranno controllare batteria iPhone

Apple rilascia l'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3. La versione contiene importanti novità soprattutto per gli utenti degli iPhone che potranno controllare le prestazioni dello smartphone e della batteria, con la possibilità di poter disattivare l'opzione che - per ammissione della stessa Apple - è responsabile del rallentamento del dispositivo. Arrivano anche più funzioni per la realtà aumentata, per la gestione dei dati personali e nuove Animoji.

Il caso della batteria

Il ceo di Apple, Tim Cook, lo aveva anticipato lo scorso gennaio: gli utenti avrebbero avuto "libertà di scelta" per quanto riguarda le prestazioni della batteria degli iPhone, senza essere "forzati" a rallentare il proprio dispositivo. Questo sistema, si era giustificato Cook, era pensato per evitare che l'invecchiamento della batteria portasse a spegnimenti improvvisi dell'iPhone, magari al momento del bisogno. Il telefono però subiva contemporaneamente un calo delle prestazioni. Per non aver chiarito questo aspetto in precedenza, Apple rischia una class action da parte dei consumatori. Con iOS 11.3 la compagnia corre ai ripari aggiungendo nuove funzioni per mostrare lo stato di salute della batteria e suggerire se abbia o meno bisogno di assistenza. In particolare il sistema operativo offre la possibilità di vedere se è attiva la funzione di gestione energetica ed eventualmente di disattivarla per evitare il controverso calo della velocità. Questa opzione è disponibile per gli iPhone 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus, 7 e 7 Plus.

Dati e privacy

I sistemi iOS 11.3 e macOS 10.13.4 introducono informazioni aggiornate sui dati e privacy che puntano a rendere più semplice per gli utenti capire come le proprie informazioni personali potrebbero essere utilizzate. Una nuova icona privacy e informazioni dettagliate sul tema appariranno ogni volta che Apple richiede l'accesso a informazioni personali per attivare funzioni, assicurare servizi o personalizzare un'esperienza sul dispositivo.

Realtà aumentata



La nuova versione di iOS amplia anche le funzioni per la realtà aumentata (AR). Con iOs 11.3, spiega Apple, le app dedicate potranno offrire esperienze in AR in grado di utilizzare superfici verticali come pareti e porte e mapperanno in modo più accurato superfici con forme irregolari come tavoli tondi. Anche immagini spesso in due dimensioni come cartelli, manifesti e opere d'arte potranno essere integrate nell'esperienza immersiva. La visione del mondo reale attraverso la fotocamera, promette la compagnia, ora ha una risoluzione maggiore del 50 percento e supporta l'autofocus.

Nuove Animoji: leone, orso, drago, teschio



Con l'aggiornamento saranno disponibili quattro nuove Animoji, le icone animate disponibili sull'iPhone X che si modellano in base alle espressioni del proprio viso. Gli utenti potranno esprimersi usando anche un leone, un orso, un drago o un teschio.

Messaggi si apre alle aziende, ma non in Italia

Altre novità introdotte da iOS 11.3 non saranno invece al momento disponibili in Italia: la Business Chat e gli Health Records. La prima - lanciata in versione beta in Usa e Canada - consiste in una nuova funzione dell'app Messaggi con cui gli utenti possono comunicare direttamente con le aziende. Un po' come accade con Whatsapp Business. "Quando si cerca un negozio, un hotel, una banca o altre aziende nel campo di ricerca su Spotlight, Safari o Mappe - spiega Apple - l'utente avrà l'opzione che consente di mandare un messaggio direttamente dall'app Messaggi su iPhone e iPad, e continuare la conversazione su Apple Watch o sul Mac". Health Records, invece, aiuta i pazienti di oltre 40 strutture sanitarie americane, fra cui Duke, NYU Langone, Stanford e Yale, nella visualizzazione sull'iPhone dei propri dati medici, disponibili da più fonti, crittografati e protetti con un codice.