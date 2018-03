Brasile, migliaia in piazza per omicidio attivista Marielle Franco

Consigliera comunale di Rio de Janeiro, è stata uccisa con 4 colpi di pistola in testa la sera del 14 marzo. Si batteva soprattutto per i diritti delle donne e contro gli abusi della polizia. Cortei in strada per ricordarla in diverse città del Paese.