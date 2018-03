Attentato Francia, è morto il gendarme-eroe rimasto ferito a Trèbes

È morto il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame, rimasto ferito ieri nell'attacco terroristico di Trèbes, in Francia. Il gendarme, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. La notizia della morte è stata data su Twitter dal ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb: "Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. E' morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua bravura, il suo sacrificio. Con il cuore addolorato, invio la vicinanza di tutto il Paese alla sua famiglia, i suoi parenti e i suoi colleghi della Gendarmeria dell'Aude", ha scritto il ministro pubblicando una foto del tenente colonnello con la bandiera tricolore francese. Con la morte di Beltrame, il bilancio dell'attacco terroristico di ieri sale a quattro vittime.

Gli attacchi a Carcassonne e Trèbes

Ieri mattina in Occitania, regione del Sud della Francia, il 26enne Redouane Lakdim ha rubato un'auto a Carcassonne, ha ucciso un passeggero e ferito il conducente (tre anni di terrore: LA SCHEDA). Poi ha colpito un agente di polizia che faceva jogging vicino al commissariato insieme a tre colleghi. Si è spostato quindi a Trèbes: è entrato nel supermercato urlando "Allah Akbar". Ha sparato e ucciso un dipendente e un cliente. A decine sono fuggiti dall’edificio e nelle sue mani è rimasta una donna. Il terrorista ha chiesto in cambio del rilascio la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia. Il gendarme si è offerto per lo scambio con l'ultimo ostaggio. Il tenente colonnello ha lasciato il telefono con la linea di comunicazione aperta sul tavolo permettendo di sentire cosa succedeva.

L'attentato rivendicato dall'Isis

Poco dopo le 15, dopo altri colpi di arma da fuoco dall'interno probabilmente sparati contro l'agente, un blitz delle teste di cuoio ha messo fine all'attacco uccidendo l'attentatore. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis. Il sequestratore era schedato, di origini marocchine era noto alla polizia per piccoli reati di droga. Con la morte del gendarme il bilancio è di quattro morti (oltre al terrorista neutralizzato) e 15 feriti.

