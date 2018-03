Ex spia russa avvelenata, Mosca espelle 23 diplomatici britannici

Mosca ha dichiarato “persone non grate” 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana. La decisione, in parte già preannunciata dal Cremlino, è una misura speculare e identica a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury.

Mosca chiude British Council

Oltre ad espellere 23 diplomatici del Regno Unito, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British Council, l'organizzazione culturale britannica, a causa del suo status definito "irregolare". Inoltre il governo russo ha deciso la revoca dell'autorizzazione ad aprire un consolato generale britannico a San Pietroburgo. Mosca si è infine riservata altre misure restrittive nel caso di ulteriori passi "ostili" da parte di Londra.

Convocato ambasciatore britannico

In mattinata l'ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, è stato convocato al ministero degli Esteri russo probabilmente per essere informato delle misure di rappresaglia adottate dalla Russia.