Gb, per Meghan Markle battesimo anglicano con acque del Giordano

Meghan Markle, futura moglie del principe Harry d'Inghilterra, è stata battezzata secondo il rito della Chiesa anglicana. Lo ha rivelato in esclusiva il Daily Mail precisando il fatto che non è arrivata una conferma ufficiale da parte di Kensington Palace, la residenza ufficiale della coppia reale.

Una cerimonia riservatissima

Secondo il Mail, la futura nipote acquisita della Regina Elisabetta ha ricevuto il sacramento della Chiesa d'Inghilterra lo scorso martedì, al termine di una breve cerimonia di 45 minuti celebrata nella Cappella Reale di St. James's Palace. Il rito è stato officiato dall'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, alla presenza di un ristrettissimo numero d'invitati. Tra questi erano presenti il futuro sposo Harry e il Principe Carlo con la duchessa di Cornovaglia, Camilla. Assenti la regina, che secondo tradizione è il capo della Chiesa Anglicana, e l'altra coppia reale formata da William e Kate. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, la cerimonia si è svolta seguendo interamente il rito della Chiesa anglicana, e sul capo di Meghan è stata versata l'acqua santa del fiume Giordano, proveniente da una fonte privata della famiglia reale.

Meghan nella Chiesa Anglicana

È stato più volte evidenziato come Meghan non avesse bisogno di accostarsi alla fede anglicana per sposare Harry in chiesa. La futura principessa ha tuttavia chiarito al momento del loro fidanzamento lo scorso novembre, di aver preso questa decisione in segno di rispetto verso il ruolo della regina Elisabetta - e in futuro del principe Carlo - come capo della Chiesa dell'Inghilterra. Dopo la cerimonia in chiesa, durante la quale Meghan è stata anche cresimata, i 18 ospiti della coppia sono stati invitati a partecipare a una cena organizzata da Carlo e Camilla nella residenza di Clarence House. Harry e Meghan si sposeranno il prossimo 19 maggio nella cappella di St. George, all'interno del castello di Windsor. Il padre di Markle appartiene alla chiesta episcopale mentre la madre è protestante. Meghan, 36 anni, tre in più del fidanzato Harry, ha frequentato da bambina una scuola cattolica.