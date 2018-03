Brasile, colpo su un aereo Lufthansa: rubati 5 milioni dollari

Furto da 5 milioni di dollari su un aereo Lufthansa all'aeroporto di Viracopos in Brasile. Come riportato da O Globo, i malviventi si sono avvicinati a un aereo cargo di Lufthansa in partenza dallo scalo internazionale di Viracopos, nei pressi della città di San Paolo. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Guarulhos, nello Stato di San Paolo, e stava facendo uno scalo tecnico prima di partire per la Svizzera, dove avrebbe dovuto trasportare circa cinque milioni di dollari in contanti. Torino, assaltano portavalori in autostrada, ma il colpo fallisce

A bordo di un pickup

I soldi, però, non sono mai arrivati a Zurigo: destinazione finale del cargo. I rapinatori sono arrivati a bordo di un Pick-up con adesivi che "imitavano il logo della compagnia di sicurezza della pista", ha spiegato la polizia brasiliana. Hanno minacciato gli uomini della sicurezza che facevano la guardia al carico e sono ripartiti con tutto il denaro.

Nemmeno uno sparo

Il furto è durato solo pochi minuti. I malviventi sono riusciti a risalire sul pick-up e uscire dall'aeroporto dal cancello numero 16 senza che nessuno abbia potuto fermarli e senza sparare alcun colpo. Le autorità stanno indagando su quanto avvenuto.