Scimpanzè salvato si diverte su aereo che lo riporta in libertà. VIDEO

Il piccolo Mussa è sano e salvo. Il volo del cucciolo di scimpanzé verso la libertà e la sicurezza è stato raccontato da un video pubblicato anche su Storyful dai membri dell'organizzazione animalista Lwiro Primates attiva nella Repubblica Democratica del Congo.

Trasportato in aereo

È stato proprio nella foresta della RDC che il giovane primate è stato tratto in salvo dalla minaccia dei bracconieri. I volontari di Lwiro, insieme a quelli del Parco Nazionale Virunga, al confine con l'Uganda, sono riusciti a prelevare l'animale e a trasportarlo in aereo in un luogo sicuro. A testimoniare l'impresa è proprio il video del viaggio di Mussa verso la libertà che l'organizzazione ha postato il 28 febbraio su Storyful e su Facebook. Le immagini mostrano Mussa prendere confidenza con la cabina di pilotaggio per poi sedersi sulle ginocchia del pilota e godersi lo spettacolo dall'altro. Il piccolo sembra essere così a suo agio che in un tratto del filmato sembra voler tentare di "aiutare" il suo salvatore a regolare l'acceleratore dell'aereo. Un'esperienza unica terminata nel migliore dei modi. Gli esperti di Lwiro Primates hanno infatti comunicato che, a parte alcuni parassiti intestinali che sono stati curati, Mussa gode di perfetta salute nella sua nuova casa.