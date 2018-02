Test di cosmetici su animali, l'Ue chiede di vietarli nel mondo

Morbillo, Italia penultima in Europa: oltre 5mila casi e 4 morti

Seconda solo alla Romania per l'incidenza della malattia, che nel 2017 ha colpito oltre 21mila persone in Europa. Sul fronte vaccinazioni, invece, il nostro Paese è fanalino di coda per quelle obbligatorie e ultimo anche per il morbillo, con l'85% dei bimbi vaccinati