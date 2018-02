Olimpiadi, Kim Jong-un: impressionato da accoglienza della Sud Corea

Scontri a Piacenza, due indagati ma non per lesioni a carabiniere

Si tratta di due organizzatori della manifestazione: sono stati denunciati per istigazione a delinquere e per la violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma non per l'aggressione al militare rimasto ferito nei tafferugli del 10 febbraio