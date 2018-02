Hong Kong, si ribalta bus a due piani: almeno 19 morti

È di almeno 19 morti e 60 feriti (alcuni dei quali in gravi condizioni) il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Hong Kong: un bus a due piani si è ribaltato, per cause ancora da accertare. Secondo alcuni passeggeri il mezzo stava viaggiando a velocità elevata.

Le testimonianze

Il South China Morning Post afferma che le vittime sarebbero 15 uomini e tre donne. E che due persone (non si sa se vive o morte) sono rimaste a lungo intrappolate tra le lamiere. Le prime chiamate di emergenza sarebbero arrivate attorno alle 18 ora locale (le 11 in Italia), dalle auto passate sul luogo dell'incidente, tra i centri di Sha Tin e Tai Po. Un testimone che se l'è cavata con una ferita alla gamba ha affermato che “la velocità era più alta del solito”. Quando il bus si è ribaltato “è stato il caos, con persone che cadevano una sull'altra”. Un altro testimone sostiene che il bus fosse in ritardo e che alcuni passeggeri avrebbero criticato l'autista, che così avrebbe deciso di accelerare.



Il peggiore incidente dal 2003

All'arrivo dei primi soccorsi, diversi passeggeri erano riusciti a uscire dal bus con le proprie gambe. I feriti sono stati smistati in 12 ospedali della città: 15 di loro sarebbe in gravi condizioni. In attesa di avere un bilancio definitivo, l'incidente è il peggiore verificatosi sulle strade di Hong Kong negli ultimi 15 anni, da quando (era il 2003) un bus a due piani cadde da un cavalcavia dopo essersi scontato con un tir. Le vittime furono 21.