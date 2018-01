Nevica anche nel deserto del Sahara, le dune si colorano di bianco

Di Maio: “Per l’Italia non è più il momento di uscire dall’euro”

Il candidato premier del M5S, dopo le polemiche di dicembre, spiega che per il nostro Paese "ci sarà più spazio" visto che "l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima". E, sulle elezioni del 4 marzo, dice: “Il M5S è l’unica alternativa per la maggioranza”