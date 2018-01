Molestie e stupro, quattro donne accusano il regista Paul Haggis

Canone Rai, Calenda contro il Pd: "Partito esca dal Truman Show"

Polemica sull’ipotesi d’inserire nel programma dem della campagna elettorale l’abolizione del canone. Il ministro: “Sarebbe presa in giro”. In un’intervista aggiunge: “Pd non può restare dentro questo brutto spettacolo fatto di annunci a effetto”. Interviene anche Renzi