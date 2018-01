Iran, tv di Stato: 9 morti nella notte. Si sale a oltre 20 vittime

Nuovi scontri in Iran. Secondo la Tv di Stato del Paese, nove persone sono state uccise nella notte tra lunedì e martedì nel corso delle proteste antigovernative, sfociate contro il carovita. Il bilancio si aggrava e le 9 vittime di oggi si aggiungono ad almeno altre 13 dei giorni scorsi. Intanto, secondo il Wsj, le prossime sanzioni Usa potrebbero colpire i pasdaran per non danneggiare i manifestanti, che il presidente Trump continua a incitare e difendere.

Cresce il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime nei sei giorni di proteste in Iran sale così a oltre 20. Secondo quanto riportato dalla Tv di Stato, sei dimostranti sono stati uccisi nella notte durante un attacco ad una stazione di polizia a Qahdarijan. Gli scontri, sempre secondo la Tv, sono iniziati quando i dimostranti hanno cercato di rubare armi dalla stazione di polizia. Inoltre, un ragazzino di 11 anni e un uomo di 20 sarebbero stati uccisi a Khomeinishahr, mentre un membro della Guardia Rivoluzionaria iraniana è stato ucciso a Najafabad. Tutte queste località si trovano nella provincia centrale iraniana di Isfahan, circa 350 chilometri a sud di Teheran.

Le sanzioni Usa

Il Wall Street Journal, citando dirigenti Usa, ha scritto che le nuove sanzioni minacciate nei mesi scorsi da Donald Trump contro l'Iran potrebbero colpire i Guardiani della rivoluzione, una forza che risponde solo al leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei. In tal modo si eviterebbe di danneggiare gli iraniani che stanno manifestando. L'amministrazione Trump, intanto, sta facendo pressioni su vari Paesi per sostenere i diritti degli iraniani ad attuare proteste pacifiche, sempre secondo le stesse fonti.

Rohani apre a dimostranti

Ieri, 1 gennaio, le proteste si sono allargate e il presidente della Repubblica islamica, Hassan Rohani, ha aperto ai manifestanti (“Il popolo è libero di manifestare”) purché le proteste non sfocino in violenze. Nel suo discorso ha fatto appello all'unità tra "governo, parlamento, giustizia e esercito" per tutelare gli "interessi nazionali" contro quello che ha definito un "piccolo gruppo che grida slogan illegali, insulta la religione e i valori della rivoluzione islamica”. La tv di Stato ha mostrato le immagini di banche private assaltate, vetrine sfondate, automobili rovesciate e incendiate. Le autorità hanno fatto sapere che oltre 300 persone sono state arrestate nei giorni scorsi tra Teheran e Arak.

I tweet di Trump

Nei giorni scorsi Donald Trump ha continuato a twittare in sostegno ai dimostranti suscitando le reazioni di Teheran. Ieri sera è intervenuta anche l'Unione europea attraverso la portavoce dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: "Siamo stati in contatto con le autorità iraniane e ci aspettiamo che il diritto a manifestare pacificamente e la libertà di espressione siano garantiti, come conseguenza delle dichiarazioni pubbliche del presidente Rohani”.