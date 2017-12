Trump, sondaggio sul primo anno. Ma non sono ammesse risposte negative

In occasione del suo primo anno di presidenza degli Stati Uniti, lo staff di Donald Trump ha ideato un sondaggio, pubblicato sul sito ufficiale del tycoon, in cui viene chiesto un giudizio sul suo operato alla Casa Bianca nel 2017. Le risposte possibili sono “ottimo”, “buono”, “sufficiente” e “altro”. Manca quindi una qualsiasi opzione negativa. Che invece è presente nella seconda domanda del questionario: “Come valuta il primo anno di mandato del presidente Obama (il 2009)?”. Qui c’è un’opzione in più: “poor”, insufficiente. E per finire, una terza domanda decisamente poco politicamente corretta, su un obiettivo ormai tradizionale di Trump: “Crede che i media produttori di fake news racconteranno in modo corretto l’indice di approvazione sul primo anno del Presidente Trump?”. Qui sono contemplate invece tutte le risposte possibili: “sì”, “no”, “altro”. Dall'elezione al viaggio in Asia: un anno di presidenza Trump

Polemiche sui social

Sui social si sono subito scatenate le critiche e le accuse. Molti hanno utilizzato il form vuoto in fondo al sondaggio – che dà la possibilità di comunicare altri pareri e opinioni - per esprimerle. È stato poi attaccato un altro aspetto del sondaggio: per procedere all’invio del voto è necessario specificare i dati che consentono l’identificazione di chi risponde: nome, cognome, e-mail e numero di telefono. Esponendosi così al rischio di marketing selvaggio. Le piccole note in fondo al sondaggio recitano infatti: “Fornendo il tuo numero di telefono, consenti a ricevere chiamate e messaggi, anche automatici, dal TMAGAC (il comitato elettorale di Trump, ndr)”. Il sondaggio, commissionato dal comitato elettorale di Trump e del vicepresidente Mike Pence, è stato pubblicato anche sul sito ufficiale del partito repubblicano. La domanda su Obama è stata omessa, ma quella sull’operato del primo anno da presidente di Trump è presente in modo identico, senza opzioni negative.