Corea del Nord, Russia pronta a mediare tra Washington e Pyongyang

La Russia è disposta a mediare tra gli Usa e la Corea del Nord, se le due parti lo desiderano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, mentre il segretario di Stato Usa Rex Tillerson e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in un colloquio telefonico hanno concordato sulla necessità di passare presto al dialogo con Pyongyang.

Discussione anche su Siria e Ucraina

La disponibilità di Mosca è stata ribadita nel colloquio telefonico tra Tillerson e Lavrov: i due responsabili della politica estera hanno discusso non solo della Corea del Nord, ma anche degli scenari in Siria e in Ucraina.