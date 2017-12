Rubato e poi ritrovato albero di Natale in Galleria Umberto I a Napoli

L’abete era stato segato e portato via con le decorazioni durante la notte. Era stato allestito il 21 dicembre: è stato poi ritrovato dai Carabinieri in una stradina dei Quartieri Spagnoli. Non è la prima volta che accade. FOTOGALLERY