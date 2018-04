Maltempo a Roma, alberi sulle auto in sosta: ferita una donna

Il maltempo che sta colpendo l'Italia e ha spinto la Protezione civile a diramare un'allerta meteo nel Lazio sta causando molti disagi a Roma, dove si sono registrati diversi casi di alberi caduti (LE PREVISIONI). Uno si è verifcato stamattina sulla via del Mare, dove un albero è finito su un'auto ferendo lievemente una donna che era a bordo e che è stata trasportata in codice verde all'ospedale. In via Antonio Pacinotti, in zona Portuense, un grosso ramo è caduto danneggiando alcune auto in sosta, mentre nel quartiere Tuscolano è stato chiuso un tratto di via Enea per rami sulla carreggiata.

Chiusa e poi riaperta Galleria Giovanni XXIII

È stata invece riaperta la Galleria Giovanni XXIII in direzione di via Salaria, precedentemente chiusa, aveva spiegato Luceverde Roma, per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di via del Foro Italico.

Tanti disagi in città

Il forte vento e la pioggia di oggi hanno causato la caduta di alberi, rami, tegole e cornicioni in diverse zone della Capitale. Dalle 8 di stamattina i vigili del fuoco di Roma hanno effettuato decine interventi. Tra le zone colpite, il litorale di Ostia, dove, in via Ugo Rellini, un albero sì è adagiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone. Problemi si sono registrati anche in provincia, nelle città di Marino e Palestrina.