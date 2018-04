Meteo, torna il maltempo su tutta l'Italia

L'Italia inizia la settimana sotto neve e pioggia. Infatti, dopo la pausa dal maltempo iniziata a Pasquetta, dal 9 aprile tornano pioggia e maltempo, con rovesci a carattere nevoso sulle Alpi. L'instabilità interesserà tutta la penisola, ma il fenomeno durerà pochi giorni: secondo le previsioni meteo dopo le prossime 48 ore un rinforzo della pressione favorirà un rialzo termico.

Neve al Nord, pioggia su tutta l'Italia

La seconda perturbazione di aprile porterà cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge a carattere sparso, anche di moderata intensità a Nord Est. Torna la neve su tutto l'arco alpino, ma secondo le previsioni meteo il fenomeno si verificherà solo oltre i 1.300-2.000 metri. Il maltempo sarà diffuso su tutta la penisola, con locale attività temporalesca sui settori tirrenici al mattino. Al Sud la pioggia riguarderà solo metà della giornata di lunedì. Il tempo, infatti, migliorerà al pomeriggio e in serata quasi ovunque, salvo residui fenomeni tra Molise e Campania.

Temperature in lieve calo

Nonostante le perturbazioni in arrivo, le temperature saranno in lievissimo calo al Centro-Nord, mentre saranno stazionarie sulle regioni meridionali. Tutti i valori saranno vicini alla norma, anche se al Sud e in Sicilia le temperature minime aumenteranno. Giornata ventosa in gran parte del Centro-Sud e in Liguria: saranno possibili raffiche fino a 80-90 km orari sul Lazio.