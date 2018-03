Maxi voragine a Roma, in bilico due auto in sosta

Una nuova voragine si è aperta nelle strade di Roma. Si tratta del terzo incidente simile avvenuto nella capitale nelle ultime settimane. Questa volta è successo lungo la Circonvallazione Appia e ha coinvolto due automobili parcheggiate a bordo strada.

Una voragine profonda 6 metri

Due auto in sosta sono rimaste in bilico, senza però cadere nella buca creata dal collasso del manto stradale. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno iniziato l'intervento di recupero e rimosso le due vetture a rischio. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda sei.

I precedenti

Il 13 marzo scorso un'altra voragine si era aperta su Circonvallazione Gianicolense, coinvolgendo due auto in sosta. A febbraio, invece, si era aperta la strada in via Livio Andronico, in zona Balduina, facendo precipitare alcune auto in sosta. La buca era talmente estesa da costringere le forze dell'ordine a evacuare, per precauzione, due palazzi vicini.

Le reazioni politiche

Come accaduto anche nei casi precedenti, gli avversari politici se la sono presa con la sindaca Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle: "La città sprofonda e Raggi con tutta la sua classe dirigente resta a guardare", ha affermato Stefano Pedica del Partito Democratico. "Non basta annunciare piani contro le buche un giorno sì e uno no e poi restare immobili. La situazione è seria, per non dire tragica, e bisogna pensare subito alla sicurezza dei cittadini".