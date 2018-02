Roma, si apre voragine in strada: auto precipitano nel vuoto

Una grossa voragine si è aperta in strada in via Livio Andronico a Roma, in zona Balduina, e alcune auto in sosta sono cadute all'interno sprofondando per circa 10 metri. I vigili del fuoco sono al lavoro con due squadre per verificare la stabilità dei palazzi vicini al punto del crollo. Secondo quanto si è appreso, al momento non si segnalano feriti e la strada è chiusa al traffico.

Due palazzi evacuati

Dai primi accertamenti dei pompieri, sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano parcheggiate le macchine. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per regolare la viabilità e due palazzi sono stati momentaneamente evacuati a scopo precauzionale. Secondo quanto riferito, sembra che tempo fa fosse stata segnalata una grossa perdita d'acqua nella zona.

Procura apre indagine

Sull'accaduto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono in attesa delle prime informative da parte delle forze dell'ordine intervenute nella zona del crollo.

Raggi: "Responsabili paghino"

"Vediamo se le palazzine sono agibili, se non lo saranno le famiglie saranno ospitate dal Comune. Si tratta di 20 nuclei familiari, 50-60 persone. L'evacuazione è precauzionale". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sul luogo della voragine. "Le responsabilità saranno accertate con le conseguenze del caso, l'area è sotto sequestro della magistratura. Chi è responsabile dovrà pagare", ha aggiunto a proposito degli allarmi che gli abitanti della zona avrebbero lanciato nei mesi scorsi.

Data ultima modifica 14 febbraio 2018 ore 19:29