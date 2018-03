Torino, blitz della polizia per gli scontri del 22 febbraio: arresti

In seguito a un blitz effettuato nella mattinata di oggi, 19 marzo, a Torino, la Digos ha arrestato tre attivisti (uno ai domiciliari) e ha disposto quattro obblighi di firma nei confronti di sette esponenti del centro sociale Askatasuna e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri avvenuti il 22 febbraio scorso in occasione di una manifestazione antifascista contro un'iniziativa elettorale del leader di CasaPound Simone Di Stefano. Nel corso del blitz è stata perquisita anche l'abitazione della maestra elementare indagata per aver insultato e augurato la morte ai poliziotti.



La vicenda

Il blitz arriva a quasi un mese dalla guerriglia urbana che si è verificata in occasione del corteo contro CasaPound: centinaia di manifestanti, diretti verso l'hotel dove era atteso il leader Simone Di Stefano, hanno divelto le recinzioni di un cantiere stradale e raccolto pietre lanciate poi contro le forze dell'ordine. In quella occasione sono state usate anche bombe carta imbottite di schegge di metallo e di legno. Negli scontri, durati circa due ore, la polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni: il bilancio è stato di sei agenti feriti e due manifestanti fermati. Tra i partecipanti al corteo anche la maestra elementare, che risulta indagata dalla Procura di Torino proprio per gli insulti ai poliziotti. Le sono contestati i reati di istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Il Miur aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti e l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha prospettato il suo licenziamento.

Data ultima modifica 19 marzo 2018 ore 12:24