Torino, maestra indagata per insulti a poliziotti: “Non mi pento”

Indagata e, probabilmente, licenziata. Ma lei, intervistata da Sky TG24, non fa marcia indietro: "Non mi pento e non mi vergogno", ha detto. La maestra di scuola elementare che, lo scorso 22 febbraio, durante il corteo contro CasaPound, ha augurato la morte e insultato i poliziotti, è indagata dalla Procura di Torino. Per lei le accuse sono istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. "Vigliacchi, dovete morire, fascisti", aveva urlato. La donna ha spiegato che non voleva augurare la morte ai singoli agenti, "ma all'apparato che difende il fascismo". Il fascicolo è affidato al pm Antonio Rinaudo. Dopo l’annuncio, dato dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, che il Miur aveva avviato un procedimento disciplinare, l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha prospettato per la docente il licenziamento. L'ente informa di averle notificato il provvedimento disciplinare. La sanzione è stata prospettata "in considerazione della gravità della condotta tenuta dalla docente". Il direttore generale dell'Ufficio, Fabrizio Manca, "a salvaguardia della serenità della comunità educativa", ha "sospeso l'insegnante dal servizio fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio".

La maestra: “Non mi pento”

Dopo aver appreso di esser indagata e dopo aver saputo della sospensione all'insegnamento, la maestra non fa alcun passo indietro. “Mi hanno tolto la cosa più importante della mia vita, come il lavoro che ho scelto e che amo. Adesso affronterò questo procedimento nei tribunali. Non ho intenzione di discolparmi agli occhi dell’opinione pubblica. A me interessa il giudizio che hanno di me le persone che mi vogliono bene”, ha detto la docente ai microfoni di Sky TG24. Poi alla domanda se si sia pentita per le frasi rivolte agli agenti: “Il pentimento lo lascio ad un religioso o a un mistico. No, io non sono pentita e non mi vergogno della sana rabbia che in quel momento ho mostrato verso un sistema statale che mi ha delusa e continua a deludermi”. Infine ha aggiunto: “Io non auguravo la morte a quei poliziotti”.

La nota dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte

La "grave condotta" tenuta dalla docente, "seppur non avvenuta all'interno dell'istituzione scolastica", spiega l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, "contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all'immagine stessa della pubblica amministrazione".

Data ultima modifica 01 marzo 2018 ore 18:30