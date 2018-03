Coppia aggredita a Milano, gip convalida fermo in carcere per 24enne

Resta in carcere il ragazzo colombiano di 24 anni arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver aggredito una coppia di studenti tra via Peressuti e via Chopin, nella periferia sud di Milano. I fidanzati sono stati rapinati, e la ragazza violentata, il 12 marzo sera. Il 15, poi, il presunto responsabile è stato fermato. Ora, per il 24enne, il gip di Milano Lidia Castellucci ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere. Accolta, quindi, la richiesta del pm Luca Gaglio: aveva invocato la custodia in cella per il pericolo che il giovane fuggisse in Colombia. Stupro a Milano, fermato l'uomo che ha aggredito coppia in via Chopin

L’aggressione e il fermo

Il 24enne, assistito dall'avvocato Walter Felice, è accusato di violenza sessuale e rapina. Durante l'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Quando era stato fermato, ai carabinieri aveva detto: “Mi ricordo solo la rapina, non la violenza. Avevo preso dei funghi allucinogeni”. Il giovane, con precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, era stato bloccato dai militari nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi un giardinetto vicino all'Ortomercato. La coppia l'ha riconosciuto. Secondo le accuse, il 24enne avrebbe stuprato la ragazza (di 19 anni) e picchiato e derubato il compagno 22enne. Dopodiché sarebbe scappato a bordo dell’auto dei due giovani. Per individuare l'uomo è stata fondamentale la localizzazione del cellulare della vittima, che il rapinatore aveva inizialmente spento ma che poi aveva riacceso lasciando così una traccia nelle celle telefoniche. Importante anche la descrizione fornita dai fidanzati: ricordavano il colore e la fantasia degli abiti e i grossi anelli che il 24enne indossava.