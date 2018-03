Stupro a Milano, fermato l'uomo che ha aggredito coppia in via Chopin

È stato fermato l’uomo accusato di aver aggredito e rapinato una coppia di fidanzati il 12 marzo, alla periferia Sud di Milano. Si tratta di un cittadino di origini colombiane di 25 anni che è stato bloccato dai militari durante la notte. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore ha stuprato la ragazza (di 19 anni) e ha picchiato e derubato il suo compagno 22enne. Dopodiché è scappato a bordo dell’auto dei due giovani, una Fiat Punto ritrovata successivamente. Sarebbe stato proprio il ritrovamento del veicolo a portare importanti sviluppi alle indagini. Milano, coppia aggredita: lei violentata, picchiato il fidanzato

Le minacce e la violenza sulla ragazza

Lunedì sera i due studenti avevano parcheggiato in fondo a via Chopin, in zona Ripamonti, in un punto dove il 4 giugno 2005 un'altra coppia era stata assalita da un gruppo di cittadini di origine romena. Di questi, tre maggiorenni erano stati condannati a nove anni di carcere, mentre due minorenni che facevano il palo a sette anni. Tutte pene scontate di un terzo dal rito abbreviato. Dopo 13 anni il posto è lo stesso, ma questa volta sembra che il violentatore abbia agito da solo. Secondo quanto emerso fino ad ora, l'uomo ha sorpreso i fidanzati durante il loro rapporto, ha puntato l'arma contro di loro e si è fatto consegnare il cellulare e i portafogli, poi ha insistito perché andassero assieme a un bancomat per prelevare altri contanti. Di fronte alla loro resistenza, ha ordinato di scendere dall'auto: il ragazzo è stato colpito con alcuni schiaffi al volto, mentre la ragazza è stata violentata. Pochi minuti dopo l'uomo è salito sulla Punto e li ha abbandonati in strada.

La versione dei due fidanzati

I fidanzati hanno poi attraversato una piccola area verde a piedi per raggiungere la fermata dell'autobus dove altri passeggeri, vedendoli coperti solo dalle giacche hanno chiamato i carabinieri. Ascoltati singolarmente, i due hanno descritto la stessa scena. La giovane è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli.