Napoli, rubato un Rolex da 100mila euro a un turista coreano

Lo hanno fermato mentre in macchina entrava nel garage di un albergo e gli hanno portato via un orologio di marca Rolex del valore di 100mila euro. La vittima di questo furto, avvenuto a Napoli, è stato un turista coreano: la rapina si è verificata nel pomeriggio di venerdì 9 marzo in via Santa Sofia, secondo quanto ricostruito dalla Polizia. L'uomo era a bordo di un'auto quando alcune persone hanno aperto lo sportello della vettura e gli hanno strappato l'orologio dal polso. Le indagini sono tuttora in corso e le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Napoli, fidanzati in scooter rapinavano automobilisti nel traffico

I precedenti: orologi nel mirino

A fine 2016 fu sgominata una vera e propria "banda del Rolex", così soprannominata proprio perché specializzata in questi oggetti: il gruppo era composto da 4 persone che partendo da Napoli si recavano a Milano e, con l'aiuto del gestore di un'officina locale, sottraevano agli automobilisti gli orologi attraverso la cosiddetta “tecnica dello specchietto”, che consiste nel muoversi in scooter e urtare il retrovisore di una vettura in modo apparentemente accidentale, per poi sottrarre l'orologio del conducente intento ad aggiustare lo specchietto spostato. E sempre in motorino si muoveva a Napoli una coppia di fidanzati, fermata nel marzo 2017, dedita a furti nei quali, affiancando delle automobili e brandendo una pistola, si facevano consegnare orologi e altri oggetti preziosi dagli occupanti delle vetture.