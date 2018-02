Maltempo Roma, "uffici pubblici chiusi". Prefettura: "È fake news"

"Notizia falsa e priva di fondamento". La prefettura di Roma, con una nota, ha smentito categoricamente, bollandola come una fake news, la notizia falsa circolata sul web con tanto di documento finto, che annunciava la chiusura di tutti gli uffici pubblici della Capitale in seguito alla forte nevicata che ha colpito tutta la Regione (FOTO). "Sono state già avviate tutte le azioni necessarie all'accertamento dei responsabili del reato", fanno sapere da Palazzo Valentini. Il vento gelido siberiano Burian ha già portato alla chiusura delle scuole romane per la giornata di lunedì 26 e di martedì 27 febbraio ma lo stesso provvedimento non è stato preso per altre strutture o enti pubblici.

Altre fake news a Napoli e Perugia

Le fake news legate al maltempo non hanno interessato solo Roma. Anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha dovuto smentire una notizia falsa sulla chiusura delle scuole nel capoluogo campano a causa del maltempo. "È una fake news quella che gira su alcuni social e che riferisce di una chiusura delle scuole disposta per due giorni dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris di cui si imita il profilo. Il primo cittadino ha già dato disposizioni per una immediata denuncia alla polizia postale", ha riferito una nota del Comune di Napoli. Anche il Comune di Perugia ha smentito con un post su Facebook la notizia falsa della chiusura delle scuole per la giornata di martedì.