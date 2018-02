Temperature a picco, neve e temporali sull'Italia. Le previsioni meteo

Temperature in picchiata in tutta Italia per l'arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana, con possibili nevicate fino in pianura, compresa Roma, e forti venti (le previsioni meteo). Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta che interessa inizialmente le regioni settentrionali per poi estendersi al centro e al sud. Le nevicate potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni per questo la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. Maltempo, nevicate e disagi precedono l’arrivo di Burian

Allerta Protezione civile

Per fronteggiare il grande freddo, e soprattutto neve e ghiaccio in tutta Italia i comuni stanno cercando di organizzarsi. Nelle Marche è stato disposto lo stop delle lezioni scolastiche in alcuni comuni: ad Ancona scuole di ogni ordine e grado chiuse rimarranno chiuse il 26 ed il 27 febbraio, così come accadrà lunedì a Giulianova, a Fabriano, Fermo e Montegranaro e niente lezioni ed esami all'Università di Macerata.

Sale sulle strade, posti letto per clochard

A Roma il Campidoglio ha disposto il prolungamento dell'orario di riscaldamento fino a 18 ore da oggi, 25 febbraio, e fino al perdurare dell'emergenza. E per affrontare l'eventualità di neve e ghiaccio Roma Capitale sta facendo scorte di sale, organizzando i mezzi al pronto intervento e il rafforzando l'accoglienza alle persone senza dimora. Ci saranno, infatti, nuovi 207 posti per i senza fissa dimora che vanno ad aggiungersi ai 381 posti per accoglienza notturna e 246 per accoglienza diurna. Anche il Comune di Firenze ha predisposto 30 nuovi posti per i senza fissa dimora. A Torino sono invece pronte 4 mila tonnellate di sale e 29 mezzi spargisale, mentre il Comune di Bologna si prepara all'abbassamento delle temperature con un 'sale speciale' che può sciogliere il ghiaccio fino a 30gradi sotto zero: 60 tonnellate, pronte per essere sparse nei punti più critici della viabilità. I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province.