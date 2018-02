Tragedia sfiorata a Venezia, crolla pilone su Ponte della Libertà

A causa del forte vento è crollato un pilone sul Ponte della Libertà, la strada d'accesso alla città di Venezia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata sulla corsia che da Mestre porta alla città lagunare, ma il traliccio ha occupato anche parte dell'altra carreggiata. Al momento l'unica possibilità per raggiungere Venezia è prendere il treno. Per questo tutti i mezzi pubblici sono stati deviati verso la stazione ferroviaria di Mestre.

Tragedia sfiorata

"Pochi secondi di differenza e saremmo stati travolti in pieno", ha raccontato all'ANSA un testimone. "Abbiamo frenato per tempo - ha detto - grazie al fatto che i cavi del tram e alcuni tiranti hanno rallentato la caduta del cartellone". Al momento del crollo del traliccio stavano arrivando un bus di linea e un pullman di passeggeri che si è fermato in tempo, una trentina di metri prima. Subito dietro si sono fermati gli altri mezzi. A crollare è stata una struttura metallica della segnaletica stradale. Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti. Tuttavia il pilone cadendo ha tranciato la linea elettrica del tram, rendendola così inutilizzabile.

Venezia raggiungibile solo in treno

Il ponte della Libertà è lungo oltre due chilometri e rappresenta la sola via di collegamento per veicoli a motore, tram e treni tra Venezia e Mestre. Ci sono due corsie per le auto e i mezzi pesanti, al centro c'è la corsia per i tram, mentre la linea ferroviaria corre lungo uno dei lati, quindi esterna e proprio per questo non interessata dalle conseguenze del crollo del palo della segnaletica. Sul posto operano tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autogru per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità. Al momento l'unica possibilità per raggiungere Venezia è prendere il treno. Atvo, la società di trasporti pubblici veneziana ha predisposto un servizio sostitutivo portando i passeggeri a Mestre. "Questo - precisa - sia per chi arriva dagli aeroporti Marco Polo e di Treviso sia per tutte le persone che avevano comunque programmato di raggiungere Venezia". La polizia Municipale rileva che ci vorrà ancora qualche ora per riaprire il ponte.