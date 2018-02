Maltempo, gelo e neve sull'Italia. Roma imbiancata: scuole chiuse

Il vento gelido siberiano Burian congela l'Italia. Le temperature si sono abbassate in tante regioni, soprattutto del Nord. La neve è caduta anche su Roma che si è risvegliata imbiancata (FOTO). Come in molte altre città d'Italia, nella capitale oggi le scuole restano chiuse. Ieri a Venezia per il forte vento è crollato un pilone su Ponte della Libertà, strada d'accesso in città (FOTO). A Trieste, invece, sono state registrate raffiche di bora a 130 all'ora (LE PREVISIONI). Le immagini

Neve a Roma. Campidoglio: "Limitate gli spostamenti"

La Capitale si è svegliata imbiancata. La nevicata, cominciata alle 3 di notte, è proseguita per ore e in molte zone continua ancora. Le scuole oggi rimangono chiuse, ma la metro funziona regolarmente. E' imbiancato il centro della capitale ma anche la zona a nord, sulla Cassia e Flaminia, insieme a Boccea e i quartieri a Sud, Eur, Laurentina, Portuense. Imbiancate anche la zona del Litorale, Ostia e Fregene. L'amministrazione comunale ha anche potenziato il sistema di accoglienza per le persone senza fissa dimora. "Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario". Lo scrive su Facebook l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari.

Treni in ritardo

La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena - Grosseto e sulla Verona - Modena. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra al momento particolari criticità ma l'attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide.