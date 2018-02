Papa Francesco: Paolo VI sarà proclamato santo entro l'anno

"Paolo VI sarà santo quest'anno". Parola di Papa Francesco che, durante un incontro a porte chiuse coi preti romani, ha annunciato la canonizzazione del pontefice che ha guidato la Chiesa dal 21 giugno 1963 fino al 6 agosto 1978, giorno della sua morte. La santificazione di Giovanni Battista Montini era già stata presa in esame lo scorso dicembre, quando il Vaticano aveva esaminato e accolto un miracolo attribuito al pontefice nato a Concesio, Brescia.

Presto santo

Scherzando coi sacerdoti, Bergoglio ha poi aggiunto: "Benedetto e io siamo, in lista di attesa: pregate per noi!".

Il miracolo di Paolo VI

Giovanni Battista Montini è diventato Papa nel giugno 1963 con il nome di Paolo VI, subentrando a Giovanni XXIII. In carica per 15 anni, è morto il 6 agosto del 1978 lasciando il posto a Giovanni Paolo I. Lo scorso dicembre il Vaticano ha esaminato e accolto un miracolo a lui attribuito e necessario per la canonizzazione. Una bambina di nome Amanda, nata nel 2014, era sopravvissuta per alcuni mesi dopo la rottura della placenta. La madre della bimba, di origini veronesi, su consiglio di un'amica aveva pregato al Santuario delle Grazie di Brescia, luogo legato proprio alla devozione di Giovanni Battista Montini.