Bari, giornalista Rai aggredita dalla moglie di un boss

Morte Pamela, altri due uomini interrogati a Macerata

Dopo i 2 pusher indagati per concorso in omicidio, 2 cittadini nigeriani sotto torchio, ma non in stato di fermo, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della 18enne romana . Gli inquirenti sono convinti che a sezionare il cadavere non possa essere stata solo una persona