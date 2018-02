Dopo l'arresto e il trasferimento in cella si attende, molto probabilmente per martedì, l'interrogatorio di garanzia di Luca Traini, il 28enne accusato di strage aggravata da razzismo che sabato mattina ha vagato in auto per le vie di Macerata sparando a persone di colore e ferendone sei (IL PERCORSO). Intanto oggi la Procura della città marchigiana formalizzerà al gip le richieste di convalida dell'arresto e il legale del giovane sarebbe intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Il ragazzo è ora in isolamento nel carcere di Montacuto, ad Ancona, lo stesso dove è detenuto il 29enne cittadino nigeriano arrestato per la morte della 18enne Pamela Mastropietro, il cui omicidio è stato la causa scatenante della rabbia di Traini: "Volevo vendicare Pamela e fare qualcosa contro l'immigrazione, perché il fenomeno dell'immigrazione clandestina va stroncata", ha detto nelle sue dichiarazioni spontanee davanti ai carabinieri. I familiari del giovane mantengono il riserbo, mentre la madre definisce il gesto del figlio “una tragedia”.

Procura: "Undici i migranti coinvolti"

Secondo la Procura, i migranti presi di mira da Traini sabato mattina sono 11: al ragazzo viene contestato non solo il ferimento delle sei persone che sono state ricoverate, ma anche, di aver sparato verso altri tre stranieri che non sono stati colpiti e verso due persone che, dopo aver richiesto l'intervento dei sanitari, non si sono fatte trovare, forse perché non avevano i documenti in regola. (CHI È LUCA TRAINI)

"Voleva andare in tribunale a uccidere il presunto assassino di Pamela"

Traini, ha spiegato il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio dopo le dichiarazioni rese dal 28enne ai carabinieri, voleva andare in tribunale e uccidere il presunto assassino di Pamela, ma all'ultimo avrebbe cambiato idea e avrebbe cominciato a sparare contro ogni persona di colore incontrata lungo la strada. "Sono rimasto sconvolto dalle modalità brutali con le quali è stata uccisa Pamela - ha raccontato il ragazzo - così ho deciso di fare un'azione personale. Volevo andare in tribunale e fare giustizia, volevo colpire il nigeriano ma poi ho cambiato idea". Il procuratore ha anche aggiunto che Traini ha sparato verso la sede del Pd e verso alcuni negozi che, ha detto agli investigatori, o erano frequentati da stranieri o erano luoghi dove si spacciava droga. Prima di arrendersi, inoltre, il ventottenne è andato nel luogo dove sono state ritrovate le valigie con i resti della ragazza: lì ha pregato, ha lasciato una scatola di proiettili vuota e una sorta di cero votivo di Mussolini.

La madre: “Per me è sempre stato un bravissimo figlio”

"Voglio andare in carcere, voglio andare a trovarlo e guardarlo negli occhi, perché quello che ho da dirgli glielo dirò direttamente - ha detto Lucia Sciciani al giornale on line Cronache maceratesi -. Per me è sempre stato un bravissimo figlio”. "Quando viveva qui - ha dichiarato invece una zia - era uno normale, mai dato segni di squilibrio. Chissà cosa gli è successo nella testa, siamo tutti scioccati".

“Noi immigrati soffriamo due volte”

“Noi come immigrati soffriamo due volte, combattiamo con l’idea che l’italiano ci giudichi male e con la delinquenza”. Commenta così l’accaduto un testimone di origine straniera che si trovava piazza Mazzini: “Abbiamo sentito degli spari. Pensavo a qualche regolamento di conti”. “C’era il mercato qui a Macerata perché era sabato mattina - racconta un altro - Ho visto una macchina che correva e c’erano delle persone che dicevano ‘Andate via, scappate scappate’”.

La sparatoria

Luca Traini, dopo l’arresto, ha raccontato ai carabinieri che sabato mattina era in auto “quando ho sentito per l'ennesima volta alla radio la storia di Pamela. Sono tornato indietro, ho aperto la cassaforte e ho preso la pistola”. A quel punto il 28enne è partito da Villa Potenza ed è arrivato a Macerata intorno alle 11, dove ha iniziato a sparare in via Velini. La sua corsa è poi proseguita vicino alla stazione ferroviaria, in corso Cairoli e in via Spalato, fino a Casette Verdini, vicino a dove sono stati trovati i due trolley contenenti il cadavere fatto a pezzi di Pamela Mastropietro. Infine è arrivato a Piediripa, ritornando poi in città per fermarsi davanti al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria, dove è stato arrestato mentre indossava un tricolore e faceva il saluto romano. I carabinieri, nella casa in cui abitava, hanno trovato il Mein Kampf di Adolf Hitler sul comodino.

I feriti

Le persone rimaste ferite nella sparatoria sono tutte di origine straniera tra i 20 e i 33 anni. Si tratta di cinque uomini e una donna, il più grande nato nel 1985, il più giovane nel 1997. Un ragazzo ghanese, 21 anni, stava uscendo dal parrucchiere quando un proiettile gli ha trapassato il torace: non è in pericolo di vita ma è tra i feriti più gravi. Un 30enne di origini nigeriane, invece, è stato trasportato all'ospedale di Ancona per un intervento al braccio: non abita nemmeno a Macerata, era lì solo per fare alcune spese. La donna ferita deve essere operata a una spalla: "Eravamo un gruppo numeroso alla fermata dell'autobus alla stazione ferroviaria, mi sono salvata perché una persona che era con me mi ha dato una spina facendomi cadere". Secondo quanto si apprende, ci sarebbero altri due feriti che avrebbero chiamato i soccorsi ma poi sarebbero spariti.

Data ultima modifica 05 febbraio 2018 ore 12:37