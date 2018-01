Milano, il video del treno deragliato subito dopo l'incidente

I vigili del fuoco hanno diffuso le prime immagini girate in seguito al disastro ferroviario avvenuto questa mattina (25 gennaio) a Seggiano di Pioltello, dove un convoglio partito da Cremona e diretto a Milano è deragliato (FOTO). Sono tre i morti accertati e cinque i feriti in maniera grave. Mentre 8 persone sono in codice giallo e 33 in codice verde. Dal video dei vigili del fuoco appaiono evidenti le difficoltà dei soccorsi visto che l'incidente è avvenuto su una massicciata ferroviaria a cui sono state asportate le ringhiere di cemento per permettere il passaggio (TUTTI I VIDEO). Gli aggiornamenti. DIRETTA

L'incidente



Al momento del deragliamento sul treno c'erano circa 350 viaggiatori, la maggior parte pendolari (LA TESTIMONIANZA). Sul posto sono subito intervenuti decine di vigili del fuoco (LE FOTO DALL'ALTO) e soccorritori per estrarre dalle lamiere i feriti. Arrivati sul luogo anche i tecnici di rete ferroviaria italiana per le verifiche lungo i binari, utili a stabilire le cause dell'accaduto. La procura milanese ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo, mentre Rfi ha fatto sapere che è stato escluso ogni malfunzionamento degli scambi.

