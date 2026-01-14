Pesaro, avvocato trovato morto: diceva di aver contratto dengue a Cuba

L'uomo, 65 anni, è stato rinvenuto dal gestore dell'albergo, allarmato perché dal giorno precedente non lo vedeva. Ai conoscenti aveva detto di essere stato ricoverato in ospedale sull’isola. Non è chiaro, al momento, quale tipo di malattia gli fosse stata diagnosticata

Lo cercavano nella sua stanza, ma lui non rispondeva. Paolo Morri, noto avvocato 65enne di Rimini è stato trovato morto in una camera dell’hotel Ulisse, a Carpegna, nel Pesarese. È stato rinvenuto dal gestore dell’hotel, allarmato perché dal giorno precedente non lo vedeva né nella hall né nella sala ristoro. Lo stesso titolare della struttura ricettiva ha chiamato il 118 e i carabinieri. Sono intervenute le squadre della caserma locale e di Macerata Feltria.

Accertamenti sulla malattia contratta a Cuba

Morri era appena tornato, poco prima le festività natalizie, da un viaggio a Cuba, dove faceva tappa almeno tre o quattro volte all’anno. Secondo quello che aveva raccontato l’uomo durante la sua villeggiatura a Carpegna, in quest'ultimo tour a Cuba aveva contratto una malattia tropicale. Lui stesso aveva parlato di dengue e aveva detto che gli provocava sintomi come dolori muscolari e articolari. Ai conoscenti aveva comunicato di essere stato ricoverato in ospedale sull’isola. Non è chiaro, al momento, quale tipo di malattia gli fosse stata diagnosticata e quali cure avesse ricevuto nell’ospedale cubano. L’avvocato era un soggetto fragile: in passato era stato malato oncologico e aveva subito due trapianti di midollo osseo.