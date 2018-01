Pioltello, deraglia un treno: 3 morti e 5 feriti gravi. FOTO

Il convoglio è deragliato è a Seggiano di Pioltello verso le 7 del mattino. Ambulanze e squadre di vigili intervenuti sul posto. Sono cinque i passeggeri in codice rosso, 8 quelli in codice giallo e 33 in codice verde. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE