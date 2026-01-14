Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giovane ucciso da vigile urbano a Venezia, arrestato presunto complice

Cronaca
©Ansa

Per l'omicidio del 25enne moldavo Sergiu Tarna dello scorso 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira era già stato arrestato il presunto omicida, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale

ascolta articolo

Un 38enne, residente a Spinea, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, perché coinvolto nell'omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne freddato con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira (Venezia).

 

Già arrestato un vigile urbano

Per l'omicidio è già stato arrestato il presunto omicida, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale. Il 38enne arresato oggi invece, he ha già dei precedenti, è ritenuto responsabile, in concorso con altra persona già arrestata il 6 gennaio, dell'omicidio del giovane moldavo.

©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Processo Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate

Cronaca

L’imprenditrice digitale è imputata a Milano, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata...

L arrivo di Chiara Ferragni in tribunale nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, Milano 14 Gennaio 2026 ANSA/MATTEO CORNER

Giovane ucciso da vigile urbano a Venezia, arrestato presunto complice

Cronaca

Per l'omicidio del 25enne moldavo Sergiu Tarna dello scorso 31 dicembre in un campo agricolo di...

Pesaro, avvocato trovato morto: diceva di aver contratto dengue a Cuba

Cronaca

L'uomo, 65 anni, è stato rinvenuto dal gestore dell'albergo, allarmato perché dal giorno...

Dimensionamento scolastico, cos'è e chi sono i nuovi commissari

Cronaca

Il  dimensionamento scolastico comporta la riduzione di presidenze e segreterie e...

Annabella Martinelli scomparsa, procura indaga per sequestro persona

Cronaca

Proseguono le ricerche della studentessa di Giurisprudenza scomparsa dal 7 dicembre nei Colli...

Cronaca: i più letti