Giovane ucciso da vigile urbano a Venezia, arrestato presunto complice

Un 38enne, residente a Spinea, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, perché coinvolto nell'omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne freddato con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira (Venezia).

Già arrestato un vigile urbano

Per l'omicidio è già stato arrestato il presunto omicida, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale. Il 38enne arresato oggi invece, he ha già dei precedenti, è ritenuto responsabile, in concorso con altra persona già arrestata il 6 gennaio, dell'omicidio del giovane moldavo.