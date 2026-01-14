Dimensionamento scolastico, cos'è e chi sono i nuovi commissari

Il dimensionamento scolastico comporta la riduzione di presidenze e segreterie e l’accorpamento di classi. Cresce il timore che la riorganizzazione si traduca nella chiusura delle scuole. Ma il ministro Valditara assicura: "È un accorpamento giuridico di due enti che diventano uno, ma le scuole rimangono le stesse, negli stessi luoghi" ascolta articolo

Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, sono le 4 regioni formalmente commissariate dal governo nell’ultimo Consiglio dei ministri. Saranno i direttori degli uffici scolastici regionali (Usr) a procedere con il dimensionamento della rete scolastica, prendendo il posto delle regioni che hanno rifiutato di applicarlo.

Cos’è il dimensionamento scolastico Il dimensionamento comporta la riduzione di presidenze e segreterie e l’accorpamento di classi. L’obiettivo è quello di far fronte allo spopolamento scolastico. Si basa su un coefficiente nazionale fissato a 938 alunni medi per istituzione scolastica. Su questo parametro vengono stabilite le sedi autonome, cioè quelle che mantengono un dirigente scolastico. Da anni, alcune regioni e sindacati sono impegnati in uno scontro duro con il governo sul tema del dimensionamento scolastico, a causa del timore costante che la riorganizzazione si traduca nella chiusura delle scuole. "La Corte costituzionale - dichiara il ministro Valditara - ha confermato che non si chiudono plessi scolastici né si intacca il servizio agli studenti, anzi, riducendo le attività amministrative dei dirigenti, si garantisce maggiore efficienza. È un accorpamento giuridico di due enti che diventano uno, ma le scuole rimangono le stesse, negli stessi luoghi". Approfondimento Scuola, 4 Regioni commissariate dal Governo per no a dimensionamento

Chi sono i commissari nelle 4 regioni In Toscana, il compito di far rispettare il dimensionamento al posto della regione spetterà all’aretino Luciano Tagliaferri, da poco nominato alla guida dell’ufficio scolastico regionale. In Sardegna il commissario è Francesco Feliziani, direttore dell’Usr, incaricato di procedere all’accorpamento di nove istituti scolastici. "Applicherò le linee guida improntate al buonsenso, niente scuole-mostro e non ci saranno tagli occupazionali", assicura Feliziani. Ma richiama anche gli impegni del Pnrr: "Il dimensionamento è una condizione posta dall’Unione europea". In Umbria il provvedimento dovrebbe essere attuato dal direttore dell’Usr, Ernesto Pellecchia, mentre in Emilia-Romagna a Bruno Di Palma.