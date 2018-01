Milano, uomo litiga con ragazzi sul bus e ne accoltella uno. VIDEO

Inizialmente sembrava si fosse solo difeso dopo essere stato aggredito a Milano su un autobus da un gruppo di adolescenti. In un secondo tempo, dopo che i carabinieri hanno preso visione del filmato girato dalle telecamere del bus, è stato possibile accertare che ha impugnato un coltellino e che, dopo essere sceso dal bus, ha colpito uno dei giovani che lo stavano insultando e colpendo. Per questo un autista dell'Atm in quel momento fuori servizio è stato denunciato per lesioni.

Le immagini della lite

Le immagini mostrano che all'altezza della fermata di via Capecelatro due ragazzi hanno ritardato di pochi secondi la partenza del bus per consentire l'arrivo di tre amici. Salendo a bordo dalla porta anteriore hanno però strusciato contro l'uomo, che si trovava in piedi accanto al conducente e a un altro passeggero, col quale stava chiacchierando. L'ultimo della fila dei cinque ragazzi ha avuto con il 56enne un battibecco, degenerato rapidamente in insulti. E' durato tutto pochi secondi. Tra i due c'è stato anche un tentativo di contatto, subito rientrato per l'intervento dei rispettivi amici. Sull'autobus è tornata la calma.