Maltempo: in arrivo neve, piogge e vento su Piemonte, Veneto e Liguria

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Nord Italia. Piogge, neve e vento sono attesi tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, in particolare su Piemonte, Liguria e Veneto (LE PREVISIONI METEO). Per alcune zone di queste tre Regioni, la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse e un’allerta arancione.

L’ondata di maltempo al Nord

La nuova perturbazione è causata da un'ampia circolazione ciclonica, che deriva dalla saccatura atlantica presente sull'Europa occidentale. Il Nord Italia sarà interessato da precipitazioni abbondanti, neve in quota e forti venti meridionali. A partire dal pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto, con nevicate abbondanti al di sopra dei 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali e al di sopra dei 1500-1800 metri sul Veneto. Dalle prime ore di lunedì 8 si prevede che la perturbazione, anche a carattere di temporale, interesserà anche la Liguria mentre i venti colpiranno Emilia Romagna, Veneto e Toscana, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. (LE PREVISIONI METEO)

Le allerte della Protezione Civile

Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione Civile ha valutato per domenica 7 allerta arancione sul Piemonte occidentale e allerta gialla sul Piemonte settentrionale, centrale e sud orientale, e sulla zona dell'Alto Piave in Veneto. Per la giornata di lunedì 8 gennaio permane l'allerta arancione sul Piemonte occidentale; allerta arancione, inoltre, sui bacini marittimi di Ponente in Liguria e sulle zone centrali del Veneto. Valutata allerta gialla sulla Valle D'Aosta, su gran parte del Piemonte, sul resto della Liguria, sui bacini centrali e occidentali dell'Emilia Romagna.

La situazione in Piemonte

L’Arpa regionale piemontese, nel segnalare l’allerta arancione sulle Alpi, ha spiegato che riguarda, in particolare, le zone montane occidentali. Il maltempo dovrebbe durare fino a martedì mattina. Dalle Alpi Pennine alla valle Po sono attese valanghe spontanee di medie e anche grandi dimensioni che potranno interessare le infrastutture di fondovalle. Non si escludono disagi alla viabilità e temporanee interruzioni del servizi.

Rotto cavo portante telecabina Aiguille du Midi

Proprio il maltempo sarebbe la causa della rottura del cavo portante della telecabina francese che collega l'Aiguille du Midi a punta Helbronner, a oltre 3.500 metri di quota, sul versante francese del Monte Bianco. Il danno è stato scoperto ieri ma la telecabina è aperta solo nella stagione estiva, quindi non si sono verificati problemi.