Codogno, compra Gratta e Vinci da 20 euro e vince 5 milioni

È successo nel centro commerciale di via Aldo Moro con un biglietto della linea "Il miliardario maxi". Potrebbe essere la vincita più alta di questa categoria dell'intera provincia di Lodi

La dea bendata ha fatto due passi nella provincia di Lodi. A Codogno, il 10 maggio, un uomo ha comprato per 20 euro un Gratta e Vinci della linea “Il miliardario maxi” e ha vinto 5 milioni di euro.

La vincita

Nella ricevitoria all’interno del centro commerciale di via Aldo Moro, come riporta Il Cittadino, un cliente si è portato a casa la strepitosa cifra di 5 milioni di euro comprando il biglietto “Il miliardario maxi” da 20 euro. Non è ancora chiaro se i gestori del punto vendita conoscano l’identità del fortunato vincitore o se si tratti di un cliente occasionale. Secondo il quotidiano lodigiano, questa vincita potrebbe essere la più consistente mai stata registrata con un Gratta e Vinci nella provincia di Lodi.