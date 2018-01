Smog, blocco del traffico a Roma per i mezzi più inquinanti

È attivo a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti, scattato oggi, mercoledì 3 gennaio, fino a venerdì 5 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, all'interno della Fascia Verde. “Il provvedimento urgente - si legge nell’ordinanza della sindaca Virginia Raggi - si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla Legge per l'inquinamento da polveri sottili”, nelle giornate del 31 dicembre e dell’1 gennaio. Sono previste anche limitazioni ai riscaldamenti negli edifici, con un tetto massimo alle temperature.



Le categorie bloccate

Il blocco nella Fascia Verde riguarda per il 3 gennaio ciclomotori e motoveicoli pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli a benzina Euro 2. Il 4 e 5 gennaio lo stesso divieto si estenderà anche alle auto alimentate a gasolio Euro 3. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente: autoveicoli alimentati a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1 o a gasolio (diesel) pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2.

Limitazioni anche ai riscaldamenti

Inoltre, gli impianti termici della capitale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria non superiore a 18 o 17 gradi in funzione del tipo di edificio.

Superati i limiti di Pm10

Il provvedimento è scattato a causa del superamento del limite previsto dalla legge di concentrazione di polveri sottili. Nelle giornate del 31 dicembre e dell’1 gennaio, riferisce Arpa Lazio, il livello di Pm10 nell’aria della Capitale ha superato la soglia limite consentita di 50 microgrammi al metro cubo.