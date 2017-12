Paziente morto in ambulanza finita in scarpata, autista indagato

E' indagato per omicidio colposo il volontario della Croce Bianca che, nella serata di mercoledì 28 dicembre, era al volante dell'ambulanza finita in una scarpata a Pertusio (Torino), in alto Canavese. Un atto dovuto per fare luce sulla dinamica dell'incidente che è costato la vita ad un pensionato di 74 anni.

La ricostruzione

L'uomo era stato appena caricato sull'ambulanza in "codice giallo" dopo una crisi respiratoria. Il mezzo dei volontari, diretto all'ospedale di Cuorgnè, è però precipitato nella scarpata a lato della vecchia strada che porta alla frazione Piandane. Per il pensionato non c'è stato nulla da fare, sarebbe deceduto a causa di una crisi cardiaca. L'autista ora indagato e il barelliere sono rimasti contusi.