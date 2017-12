Ambulanza precipita in scarpata nel Torinese: morto paziente a bordo

Un ‘ambulanza che trasportava una persona con problemi respiratori è precipitata in una scarpata a Pertusio, nel Torinese, e il paziente a bordo ha perso la vita per una crisi cardiaca.

Il mezzo della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è precipitato per una quindicina di metri nel tragitto verso l'ospedale di Cuorgnè, per cause che sono in corso di accertamento, dopo aver soccorso un uomo di 74 anni, residente in frazione Piandane di Pertusio. I due volontari a bordo se la sono cavata con qualche contusione. Il paziente, invece, è deceduto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Sull'episodio indagano i carabinieri.