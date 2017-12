Ucciso da coltellata alla gola, corpo trovato in un box nel Milanese

Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nel suo box, la sera del 23 dicembre, a Solaro, in provincia di Milano. Sul corpo, un profondo taglio alla gola che potrebbe essere stato provocato da un grosso coltello. L’uomo viveva da solo al piano terra di una palazzina e aveva precedenti per spaccio.

Il ritrovamento del corpo nel box

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni amici dell’uomo. Il 54enne avrebbe dovuto infatti presentarsi a una cena ma la sua assenza, e il fatto che non fosse raggiungibile al telefono, avevano fatto insospettire i suoi conoscenti. A quanto si è appreso, la porta di casa dell'uomo era socchiusa, mentre il suo cellulare e le sue chiavi erano apoggiati su un tavolino. Dopo aver controllato che non si fosse sentito male in casa, i carabinieri e i Vigili del fuoco sono scesi a esaminare il garage. Ed è proprio all'interno del box che hanno scoperto la vittima, riversa a terra, accanto alla sua auto.