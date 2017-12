Natale, a Napoli arriva sulle tavole la "pizza panettone"

New entry nel menu dolciario napoletano: sulle tavole partenopee, in occasione delle festività natalizie 2017, arriva la "pizza panettone". E' farcita con ricotta dolce, canditi, uva passa e scaglie di cioccolata.

Le ricette della nonna

Come riporta l'agenzia di stampa Agi, il padre della "pizza panettone" è Rosario Gallo, campione italiano di pizza, prodotto tipico partenopeo, la cui tradizione è entrata recenetemente nella lista dei beni immateriali Unesco. Gallo è anche titolare del locale di Agnano, che si ispira anch'esso alla tradizione culinaria napoletana, "Comm cucina a nonna" dove vengono preparati tutti piatti con antiche ricette della nonna, appunto. Il nuovo dolce made in Napoli lega all'impasto classico anche un pizzico di cacao. La pizza è poi farcita con gli elementi tipici del panettone: canditi e uva passa, con l'aggiunta di ricotta dolce e scaglie di cioccolato.

Tra tradizione e modernità

La "pizza panettone" lega la tradizione alla modernità in un risultato inedito. Secondo Rosario Lopa, della Consulta Nazionale dell'Agricoltura, componente del Dipartimento Nazionale del Turismo Ambiente Agroalimentare del MNS, un prodotto tradizionale partenopeo come la pizza potrebbe trovare nella variante di tipo dolce "una alternativa interessante per le tasche dei consumatori per le festività". Questo dolce, oltre ad essere un mix tra gusti antichi e moderni, è anche, infatti, una commistione tra gastronomie del sud e del nord.