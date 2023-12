Cosa fare a Capodanno a Torino, eventi e idee last minute

Quest'anno nel capoluogo piemontese festa doppia con due grandi eventi gratuiti in piazza. Il 31 dicembre va in scena l'evento in attesa della mezzanotte al ritmo di musica pop ed elettronica mentre il giorno dopo è previsto un concerto di musica classica. Oltre ai due eventi principali, ci sono anche tante altre iniziative all'insegna di teatro, musica e cinema

Nella stessa location della notte di San Silvestro, a partire dalle ore 16:30, l'Orchestra Filarmonica di Torino propone un concerto di musica classica che sarà dedicato alla celebrazione del Bicentenario del Museo Egizio. Il programma sarà infatti legato in modo particolare al tema dell'Egitto, spaziando tra l’ouverture, le arie e i duetti più celebri del Flauto Magico di Mozart, ambientato in un Egitto immaginario, e dell’Aida di Verdi, il cui soggetto ha contribuito alla creazione dell’immaginario dell’antico Egitto. L'ingresso al concerto del primo gennaio non necessita di prenotazione. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Il concerto in Piazza Castello quest'anno è dedicato alle Universiadi e farà partire il conto alla rovescia verso i Giochi Mondiali Universitari Invernali del 2025. Dalle ore 21, sul palco allestito nella centrale piazza Castello, ci saranno Lo Stato Sociale, Mace dj set e Teenage Dream Party feat. Brenda Asnicar. Ad aprire la serata la Corale Universitaria di Torino, la più antica corale universitaria italiana. Daniela Collu e Victor Kwality condurranno l'evento. L'ingresso, gratuito, è riservato ai soli possessori di biglietto. Dopo i festeggiamenti in piazza la festa prosegue in alcuni tra i più rappresentativi club della città: Cap10100, Centralino, Hiroshima Mon Amour, Milk, Off Topic e Supermarket.

Costruiamo il futuro con la Pace

Per il 31 dicembre il Sermig - Arsenale della pace ha organizzato un evento in cui bambini, giovani e adulti cammineranno insieme per dire sì alla pace, a un futuro da costruire non a parole, ma con i fatti. La partenza è prevista per le 14 in piazza Vittorio Veneto, angolo Via Po, mentre l'arrivo sarà in piazza San Carlo. Sono ammesse le bandiere della pace e uno zaino in spalla con alimentari a lunga conservazione per aiutare chi bussa alle porte degli Arsenali. I punti di raccolta saranno alla partenza e all’arrivo della camminata. La sera si proseguirà con il cenone del Digiuno all’Arsenale della Pace alle ore 20:30, per un momento di condivisione e testimonianze da tutto il mondo, per proseguire poi verso il Duomo per la Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Roberto Repole.

Capodanno a teatro

Per gli appassionati di teatro, da segnalare il balletto Don Chisciotte al Teatro Regio, lo spettacolo di Angelo Pintus al Teatro Colosseo, Perfetti sconosciuti al Teatro Carignano, Arlecchino furioso al Teatro Gobetti, San Silvestro e altri fastidi! al TeatroQ77, Le Cirque magnifique in piazza Cavour a Chieri e Capodanno in famiglia alla Casa Teatro Ragazzi a Torino, una festa teatrale con brindisi di mezzanotte accompagnata da un buffet in compagnia degli artisti dello Extreme Magic Show.