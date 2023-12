Smog a Torino, da domani blocco dei diesel fino a Euro 5: cosa sapere

Per il momento lo stop durerà fino al 20 dicembre, quando l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente tornerà a misurare la situazione dell’aria

Allarme smog a Torino, Da domani, a partire dalle ore 8, ci sarà il blocco dei motori più inquinanti fino ai diesel Euro 5. Nel capoluogo piemontese si fermeranno circa 533mila auto e 81mila camion fino alle 19. Dall'inizio della stagione invernale è la prima volta che si raggiunge il livello arancione del semaforo anti-smog, quello che dopo tre giorni consecutivi di sforamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10, impone il fermo dei diesel fino alla categoria Euro 5. Per il momento lo stop durerà fino al 20 dicembre, quando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente tornerà a misurare la situazione dell'aria.