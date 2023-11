India, smog a New Delhi: pioggia artificiale per ridurre inquinamento

Per attuare il piano, proposto dal ministro dell'Ambiente, serve l'approvazione della Corte Suprema indiana. Non è la prima volta che la pratica del cloud seeding viene suggerita come possibile soluzione all'inquinamento atmosferico

Pioggia artificiale per combattere l'inquinamento record a New Delhi . In India il governo intende ricorrere alla pioggia artificiale che, secondo pareri concordanti, potrebbe abbassare la tossicità dell'aria. La capitale indiana si colloca regolarmente tra le principali città più inquinate del pianeta, con un mix di emissioni di fabbriche e veicoli esacerbate dalle attività agricole stagionali e dagli incendi. Nelle ultime due settimane, l'indice di qualità dell'aria a New Delhi ha costantemente superato la soglia di 450, quasi 10 volte il limite accettabile, e accade sempre più spesso. ( SMOG A NEW DELHI: SCUOLE CHIUSE )

La strategia

Da qui la decisione di optare per il piano reso noto dal ministro dell'Ambiente. Un piano che prevede "l'inseminazione delle nuvole", una tecnica per produrre pioggia, che consentirebbe di ridurre i livelli di inquinamento. Serve, però, l'approvazione della Corte Suprema indiana. Non è la prima volta che la pratica del cloud seeding viene suggerita come possibile soluzione all'inquinamento atmosferico a Delhi, ma alcuni esperti sostengono che si tratta di un esercizio complicato e costoso, la cui efficacia non è completamente dimostrata e sarebbero necessarie ulteriori ricerche per comprenderne l'impatto ambientale a lungo termine.

La tecnica del cloud seeding

Il cloud seeding è una tecnica che accelera la condensazione dell'umidità nelle nuvole per creare la pioggia. Viene fatto spruzzando particelle di sale - come ioduro o cloruro d'argento - sulle nuvole utilizzando aerei o dispositivi di dispersione a terra. I granuli di sale agiscono come particelle nucleanti del ghiaccio, che consentono la formazione di cristalli di ghiaccio nelle nuvole. L'umidità nelle nuvole si attacca quindi a questi cristalli di ghiaccio e si condensa in pioggia, ma il processo non sempre funziona.