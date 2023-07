Milano, biossido azoto sopra il limite: mappa delle zone più inquinate

Secondo i dati raccolti dall'associazione "Cittadini per l’aria", integrati con quelli registrati dalle centraline Arpa, la media di concentrazione mensile di biossido d’azoto nel capoluogo lombardo è di 47 microgrammi per metro cubo d’aria, ben oltre gli standard indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ascolta articolo

La media di concentrazione mensile di biossido d’azoto a Milano è di 47 microgrammi per metro cubo d’aria. Emerge da una ricerca promossa dall'associazione "Cittadini per l’aria", impegnata sul fronte dell’inquinamento atmosferico. L'NO2 deriva principalmente dalle emissioni del traffico automobilistico e in particolare dai motori diesel.

I dati Secondo i rilevamenti condotti dal 4 febbraio al 4 marzo dai volontari che hanno collaborato con la ricerca, integrati con quelli registrati dalle centraline Arpa ed elaborati da Luca Boniardi, ricercatore del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'Università degli Studi di Milano, la media di concentrazione mensile di biossido d’azoto a Milano è appunto di 47 microgrammi per metro cubo d’aria, quindi oltre i 40 mg/m³ che rappresentano il limite medio su base annua (attualmente in via di revisione) da parte dell’Unione europea. Numeri ben oltre gli standard indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: 10 mg/m³ di media su base annua e 25 mg/m³ media su base giornaliera. leggi anche Allarme industria, rilasciata una sostanza dannosa al secondo

Inquinamento vicino alle scuole La raccolta dei dati ha consentito al pool di tecnici valutazioni sui diversi scenari relativi al territorio urbano, a partire dalle aree attorno alle scuole. Il primato in negativo è dell’istituto comprensivo Ciresola, poiché i campionatori posizionati in viale Brianza hanno misurato valori medi fino a 68.8 mg/m³. Seguono il Tommaso Grossi di via Colletta (lato viale Umbria, 63.4 mg/m³), l'Ermanno Olmi-Leopardi (lato via Bodio, 60.2 mg/m³) e il Di Vona-Speri (via Porpora, 62.4 mg/m³). Ma valori elevati di biossido di azoto sono stati rilevati anche nell’aria che circonda le scuole d’infanzia di viale Corsica 94 (57 mg/m³) e di via Venini 7 (55.9 mg/m³). leggi anche Ecomafia 2023, aumentano i reati contro l'ambiente in Italia

Le zone più inquinate Ma quali sono le zone più inquinate? Secondo lo studio il punto peggiore della città è l’ingresso del tunnel di via Spoleto, sotto i binari della Stazione centrale, che gli stessi coordinatori della ricerca hanno trattano come caso a parte. Anche le vie dello shopping registrano concentrazioni importanti di NO2. In corso Buenos Aires e corso 22 Marzo si tratta di 61.3 microgrammi di biossido d’azoto per metro cubo mentre in corso Magenta il dato è 52.7 mg/m³. In via Senato invece 62.4 mg/m³. leggi anche New York, a rischio le pizzerie con forno a legna: troppe emissioni